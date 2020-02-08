ВОЗ: Темпы распространения коронавируса замедлились по сравнению с январем

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:49:04+03:00

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сравнили темпы заболеваемости коронавирусом в мире в январе и феврале 2020 года. Напомним, впервые власти Китая сообщили в ВОЗ о новой форме вирусной пневмонии в декабре 2019 года. Это новый штамм вируса, иммунитета к которому у человека нет, вакцина для лечения заболевания не изобретена. по данным на 8 февраля в Китае зарегистрировано 34 546 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в том числе 722 случая с летальным исходом.

Соотношения числа новых случаев заражения к общему числу пациентов с коронавирусом 7 февраля достигает 10,2 процентов. Это меньше, чем было в январе. Пик заболеваемости пришелся на 26 января - тогда соотношение новых случаев заражения к общему числу заболевших было 46 процентов.

- Для борьбы с дальнейшим распространением новой вспышки коронавируса (2019-nCoV) в Китае и во всем мире... необходимо 675 миллионов долларов США,- сообщили в ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU