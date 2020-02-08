Джеки Чан подарит 1 миллион юаней изобретателю вакцины от коронавируса

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:58:23+03:00

Актер назвал борьбу с коронавирусом «народной войной» и рассказал, что ищет каналы для поставок в страну защитных масок и костюмов спецзащиты

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Гонконгский актер Джеки Чан объявил вознаграждение в 1 миллион юаней (143000 долларов) ученому или команде ученых, которые первыми изобретут лекарство от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, популярной в Китае, weibo. По данным на 8 февраля от коронавируса в Ките погибло 722 человека, 34 546 человек заражены.

Вакцину от нового заболевания разрабатывают в лабораториях разных стран. После того, как в Китае удалось выделить живой штамм вируса, процесс должен ускориться. Но по разным оценкам, на создание и тестирование препарата уйдет от нескольких месяцев до полугода.

- В эти дни я действительно тронут смелостью и решительностью людей в народной войне, - написал Джеки Чан. - Я жертвую маски, защитную одежду и постоянно ищу каналы поставок материалов, популяризирую знания о профилактике и контроле, пою и подбадриваю.

Он признался, что "готов на все" в борьбе с коронавирусом и пообещал вознаграждение любому ученому, вне зависимости, в какой стране он вел исследования.

-Это не много денег. Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны были быть процветающими. Я хочу видеть людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью, - написал актер.

В ВОЗ признали, что темпы распространения коронавируса по сравнению с январем замедлились. Сыграли роль меры, принятые в Китае - строительство двух профильных больниц, проверку всех контактировавших с зараженными. В Шанхае 8 февраля ввели требования обязательного ношения масок на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU