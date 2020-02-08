Солдат в Таиланде убил 17 человек, ранил 21: россиян среди жертв стрелка нет

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:30:06+03:00

По данным тайских СМИ скандал между солдатом и командиром части возник из-за денег Фото: соцсети

В российском посольстве сообщили, что россияне не пострадали в результате атаки солдата в торговом центре

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Стало известно число раненых в результате нападения солдата в Таиланде. Военнослужащий по имени Джакрапант Томма застрелил сослуживца и начальника в воинской части, а также ранил еще одного человека, угнал внедорожник и отправился в торговый центр Terminal 21 в городе Корат на северо-востоке Таиланда, где застрели с помощью ружья и ручного гранатомета гражданских. В полиции сообщили, что число жертв стрелка достигло 17. Ранен 21 человек.

- Россиян среди пострадавших нет,- сообщил РИА Новости в субботу заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

Солдат снимал происходящее на видео и выкладывал в социальные сети, пока администраторы не заблокировали его страницу.

Thai PBS World сообщают, что скандал в воинской части начался из-за вопроса задолженности в доме командира части. Стрелок взял в заложники посетителей торгового центра, он до сих пор не задержан. К штурму ТЦ привлекли членов элитных полицейских и армейских подразделений.

Люди выбегают из торгового центра на северо-востоке Таиланда.

ИСТОЧНИК KP.RU