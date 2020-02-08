Солдат в Таиланде убил 17 человек, ранил 21: россиян среди жертв стрелка нет
Стало известно число раненых в результате нападения солдата в Таиланде. Военнослужащий по имени Джакрапант Томма застрелил сослуживца и начальника в воинской части, а также ранил еще одного человека, угнал внедорожник и отправился в торговый центр Terminal 21 в городе Корат на северо-востоке Таиланда, где застрели с помощью ружья и ручного гранатомета гражданских. В полиции сообщили, что число жертв стрелка достигло 17. Ранен 21 человек.
- Россиян среди пострадавших нет,- сообщил РИА Новости в субботу заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.
Солдат снимал происходящее на видео и выкладывал в социальные сети, пока администраторы не заблокировали его страницу.
Thai PBS World сообщают, что скандал в воинской части начался из-за вопроса задолженности в доме командира части. Стрелок взял в заложники посетителей торгового центра, он до сих пор не задержан. К штурму ТЦ привлекли членов элитных полицейских и армейских подразделений.
Люди выбегают из торгового центра на северо-востоке Таиланда.
ИСТОЧНИК KP.RU