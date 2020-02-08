В Китае в рекордный срок зарегистрируют российский препарат для лечения пациентов с коронавирусом

8 Февр. 2020 2020-02-08T19:06:19+03:00

Над созданием вакцины от коронавируса работают ученые по всему миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РАН Александр Сергеев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о притивовирусном препарате, который китайцы проверят на эффективность против коронавируса

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Вакцину от коронавируса создадут уже после того, как пройдет пик заболеваемости в мире. Такую версию в эфире Радио «Комсомольская правда» озвучил Президент РАН Александр Сергеев. Напомним, вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Тогда же власти КНР уведомили ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) о регистрации нового штамма вируса. Вакцины и иммунитета у человека от коронавируса еще не существует.

Над созданием лекарства работают ученые по всему миру, в том числе и в России. На производство и тестирование препарату уйдет по меньшей мере несколько месяцев. Тем временем в ВОЗ уже отмечают спад заболеваемости.

Врачи успешно вылечивают пациентов комбинациями других препаратов. В Китае, например, обратились за гуманитарной помощью к России.

- В конце января поступило обращение генерального консульства КНР в Екатеринбурге к уральскому отделению Академии наук, Институту органического синтеза. Здесь в свое время синтезировал препарат, известный своим сильным антивирусным действием в отношении так называемых РНК-вирусов, которым является, в частности, коронавирус, -сказал Сергеев.

Чтобы можно было проверить эффективность препарата, его нужно было зарегистрировать в Китае. Процедуру провели в рекордный срок – две недели.

- Если он действительно производит нужное действие, тогда после регистрации они у нас будут его закупать,- заключил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU