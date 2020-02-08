2020-02-08T19:23:18+03:00
В мире

Еще семь заразившихся: В Сингапуре коронавирус подтвердили у 40 человек

Коронавирусом заразились водители такси и автобусов, власти страны призывают транспортные компании принять меры для защиты сотрудников
Юлия САЛЬНИКОВА
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В группе риска оказались водители, которые перевозили туристов из КитаяВ группе риска оказались водители, которые перевозили туристов из КитаяФото: REUTERS
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Власти Сингапура подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образов в стране на 8 февраля этот диагноз поставили 40 пациентам. И них пять человек - это те, кто контактировал с заболевшими. После того, как диагноз подтверждается, медики совместно с полицейскими устанавливают контакты зараженного, чтобы поместить этих людей на карантин. Напомним, в инкубационный период, он длится от 1 до 14 дней, человек представляет опасность для окружающих.

- Среди новых подтвержденных случаев - водитель такси и частный водитель автомобиля. Министерство здравоохранения продолжит работать с Министерством транспорта, чтобы охватить всех водителей такси и частных автомобилей, которые должны предпринять шаги, чтобы защитить себя,- сказано в сообщении министерства здравоохранения Сингапура.

Другие случаи заражения произошли при посещении церкви, частной деловой встречи.

Вакцины от коронавируса пока нет, но медики испытывают на заболевших существующие противовирусные препараты. Так, китайские врачи получили российское лекарство, если оно окажется эффективно, то его будут закупать власти КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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