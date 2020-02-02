ВОЗ зафиксировала первую смерть от коронавируса за пределами Китая

Смерть от коронавируса впервые зафиксирована за пределами Китая. В минувшую субботу, 1 января, на Филиппинах умер 44-летний мужчина, прибывший в республику из Уханя - очага распространения заболевания. Местное отделение Всемирной организации здравоохранения сообщило, что он был вторым по счету зараженным в этом стране.

Все остальные жертвы новой пневмонии, а их насчитывается 304 человека, скончались на территории КНР. Тем временем, общее число зараженных достигло 14 тысяч человек, из них почти 1,8 тысячи находятся в критическом состоянии. Врачи смогли оперативно выявить тип коронавируса, расшифровать его и разработать лечение, так что случаев выздоровления становится все больше. На настоящий момент больницы покинули 328 ранее инфицированных пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

Другие зараженные остаются в США, Канаде, Франции, Германии, Австралии, ОАЭ, Таиланде, Южной Корее и даже в России. У нас по одному инфицированному в Забайкалье и Тюменской области. Оба - граждане Китая.

Сайт kp.ru писал, что в рамках профилактики заболевания Россия решила приостановить авиасообщение с азиатской республикой, за исключением нескольких рейсов из Шереметьево в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу. Также перекрыли пешеходную и автомобильную границы.

В ближайшие несколько дней начнется эвакуация россиян из районов Китая, которые стали очагами коронавирусной инфекции. По приказу президента Владимира Путина, несколько сотен человек вернут на родину военными самолетами. Уже на месте их поместят в карантин на две недели. Специалисты уверяют, что именно столько длится инкубационный период развития вируса.

Карта распространения коронавируса