Врач-онколог назвал продукт, который способствует развитию рака
При этом, по словам специалиста, алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний
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Российский врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие онкологии.
По словам специалиста, алкоголь, вопреки общепринятому мнению, лишь опосредованно способствует появлению рака.
- Кофе, шоколад, алкоголь, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением рака, - отметил Пылев.
ИСТОЧНИК KP.RU