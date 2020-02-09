Врач-онколог назвал продукт, который способствует развитию рака

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:15:08+03:00

При этом, по словам специалиста, алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний

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Российский врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие онкологии.

По словам специалиста, алкоголь, вопреки общепринятому мнению, лишь опосредованно способствует появлению рака.

- Кофе, шоколад, алкоголь, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением рака, - отметил Пылев.

ИСТОЧНИК KP.RU