Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый Договор по СНВ

10 Февр. 2020 2020-02-10T01:23:09+03:00

Глава МИД подчеркнул, что обсуждать вооружения нужно с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какие типы оружия Москва готова включить в новый Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере «Авангард» и «Сармат», наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора», - сказал он в интервью «Российской газете».

Глава МИД отметил, что «все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года» (СНВ-3), однако российская сторона готова «разговаривать и на эту тему».

«Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений», - уточнил министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что обсуждать «любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений», нужно с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. А если России будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут их неограниченно развивать, то «такой разговор никуда нас не заведет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России», так как в Пентагоне считают, что наша страна увеличивает свой стратегический ядерный арсенал, чтобы «иметь дело с Америкой».

ИСТОЧНИК KP.RU