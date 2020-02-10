2020-02-10T04:54:33+03:00
Звезды

«Оскар – 2020»: На церемонию вручения премии начали прибывать гости

Одними из первых на Красной дорожке «Оскара – 2020» появились Квентин Тарантино, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Одними из первых на Красной дорожке появилисьОдними из первых на Красной дорожке появилисьФото: REUTERS
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В Лос-Анджелесе начинается 92-я церемония награждения лауреатов престижной премии «Оскар – 2020», и в зал театра Dolby в Голливуде начали прибывать гости – актеры, режиссеры и другие деятели кинематографического искусства.

В общей сложности, ожидается, что на церемонии вручения заветных золотых статуэток соберется около трех тысяч знаменитостей из разных стран. Одними из первых на 274-метровой Красной дорожке, которая ведет к входу в театр Dolby появились режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино, а также голливудские звезды Леонардо ДиКаприо и Марго Робби, передает агентство Reuters.

Леонардо ДиКаприо беседует с Марго Робби Фото: REUTERS

Леонардо ДиКаприо беседует с Марго РоббиФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, церемония «Оскар – 2020» второй год подряд будет проходить без ведущего, а вручать премии коллегам по цеху пригласили одиннадцать известных актёров, среди которых Киану Ривз, Пенелопа Крус, Сигурни Уивер и Бени Фельдштейн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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