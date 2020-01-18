«Оскар-2020». Главные претенденты

«Боль и слава» (Испания)

Режиссер - Педро Альмодовар

В ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Круз

Номинации: Лучший международный фильм, лучшее исполнение мужской роли (Антонио Бандерас).

Это самый личный фильм Альмодовара - даже если детали его жизни в чем-то и расходятся с теми, что он в привычной цветовой палитре «вырви глаз» представил в этот раз на экране. Открытый Альмодоваром любимец публики Антонио Бандерас играет его самого - режиссёра за 60, с торчащими волосами, в одежде кислотных цветов, и пребывающего в поисках утраченного времени. Герой Бандераса не снимает кино много лет и борется с вечной болью - душевной, но главным образом физической. Пенелопа Круз с искусственными голливудскими зубами снова играет фигуру матери, как в «Возвращении», а детство автора уже становилось объектом исследования в «Плохом воспитании», - многое по отдельности мы уже видели в других фильмах испанского маэстро. С другой стороны, Альмодовар ничего не может поделать с тем обстоятельством, что он уже пенсионер, камня в него за это точно не бросишь. Как написал один иностранный критик, он напоминает двухчасовой разговор с престарелой тетушкой, жалующейся на свои болезни. Альмодовар, видимо, и сам понимает, что стал такой тетушкой, а может уже и нет. В любом случае, фильм стал долгожданным бенефисом Антонио Бандераса, который за эту роль был признан лучшим актером уже в Каннах. Это был едва ли не первый значительный приз в его карьере, к которому он шел 40 лет. А вот и первая номинация на «Оскара».

Боль и слава (2019).Русский трейлер фильма

«Джокер» (США)

Режиссер - Тодд Филлипс

В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро

Номинации: Лучший фильм, режиссура, лучшее исполнение мужской роли (Хоакин Феникс), лучший адаптированный сценарий, лучшие операторская работа, костюмы, музыка, грим, монтаж, звуковой монтаж, сведение звука.

Фильм, выигравший венецианского «Золотого льва» (при том, что крупнейший мировой фест впервые включил в конкурсную программу кино, вдохновленное комиксом), еще осенью обозначил себя как один из основных кандидатов на «Оскара». Это кино, являющее собой редкое сочетание предмета современного киноискусства и миллиардного блокбастера, которое произвело большое впечатление не только на привычную аудиторию кинокомиксов, но и на тех, кто, как я, не смог досмотреть «Мстителей». Трудно не заметить связь фильма с «Таксистом» Мартина Скорсезе, хотя бы потому, что в обоих играет Роберт ДеНиро. «Джокер» обнуляет историю самого знаменитого комиксового злодея, помещая ее совсем в некомиксовый контекст. Это контекст ежедневного сумасшествия большого города (Готэм = Нью-Йорк), полной и глухой «атомизации» не вписывающейся в мейнстрим личности, человеконенавистнической риторики уже ничего не стесняющихся властей (мэр Готэма по-трамповски называет всех небогатых людей клоунами) и выплёскивающихся на улицы протестов. Этот фильм мрачнее и беспросветнее большинства фестивальных драм, умнее, чем многие из них, и имеет большее отношение к действительности, чем псевдоавторские измышления некоторых художников, ну и, само собой, намного лучше сделан и сыгран.

Один из лучших актёров современности, Хоакин Феникс, превративший себя для этой роли в изломанный скелет (перед нами, скорее всего, победитель «Оскара»-2020), играет Джокера (точнее, Артура Флека) несчастным психопатом, чья душа и тело исковерканы с детства, которое он не очень-то помнит. Его истерический, подвизгивающий смех - проявление этой душевной болезни. Не смех, а вой, который никто не слышит. Он работает клоуном в фирме по организации праздников, но кого способно развлечь и рассмешить это странное, нездоровое, живущее в своих иллюзиях существо?

Джокер - финальный трейлер.

«Ирландец»

Режиссер - Мартин Скорсезе

В ролях: Роберт ДеНиро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель

Номинации: Лучший фильм, режиссура, лучшее исполнение второплановой мужской роли (Аль Пачино, Джо Пеши), лучший адаптированный сценарий, лучшие операторская работа, работа художника, костюмы, спецэффекты, монтаж.

В 2019-м 77-летний маэстро наконец выпустил фильм, который ждали несколько лет - гангстерский эпос продолжительностью в три с половиной часа и стоимостью в оглушительные 175 миллионов долларов. Оказался в центре споров со своей абсолютно правомерной критикой в адрес кинокомиксов, при том что другой главный фильм года - «Джокер» - совершенно очевидно вдохновлен не столько комиксами, сколько его «Таксистом» и «Королем комедии». В итоге именно «Ирландец» и «Джокер» стали главными номинантами на Оскар в 2020 году, и будет весьма обидно, если Скорсезе останется без статуэтки за свой опус магнум.

«Ирландец» - не просто великолепно рассказанная история реального гангстера Фрэнка Ширана, в течение всей жизни работавшего на итальянскую мафию и замешенного в десятках убийств, в том числе убийстве своего друга, знаменитого лидера профсоюзов Джимми Хоффы. Не просто исследование роли мафии в политическом и экономическом устройстве Америки. Не просто развитие и завершение темы, закрепленной за Скорсезе после «Славных парней» и «Казино». Не просто продолжение и развитие традиции гангстерского фильма - может быть, самого моралистского жанра в американском кино. Это манифест великого режиссера, отказывающегося играть по правилам «прекрасного нового мира». Хотя он и вынужден отдавать свой фильм на онлайн-платформу Netflix, способную его финансировать, а не в кинотеатры, где его было бы намного правильнее смотреть.

Снявший все свои основные последние фильмы с участием Леонардо ДиКаприо, в «Ирландце» он возвращается к актерам, вместе с которыми сделал свое лучшее, вошедшее во все хрестоматии и учебники кино - к главному актеру своей жизни Роберту ДеНиро, к часто игравшим у него Джо Пеши и Харви Кейтелю, и никогда у него не снимавшемуся, но явно принадлежащему его вселенной и столь же великому Аль Пачино.

Эпос - жанр, немыслимый без кинематографических условностей. Действие «Ирландца» охватывает около 60 лет, и даже если бы Скорсезе взял на роль Ширана своего любимца ДиКаприо, ему точно так же пришлось бы «омолаживать» его в начале фильма и «старить» в конце. Но концовка здесь неизмеримо важнее завязки, и никто не мог бы отыграть финал жизни «ирландца» так, как это сделал 76-летний ДеНиро.

Компьютерные технологии, позволившие Скорсезе отдать возрастные роли пожилым актерам и бесконечно удлинившие срок работы над фильмом, по-прежнему не всесильны и не могут превратить забродившее вино назад в воду. Впрочем, настоящие режиссеры знают, как обратить в достоинства даже очевидные недостатки. Странности этого фильма парадоксально еще более приближают его к статусу немедленной голливудской классики. Это явно геронтофильской направленности полотно (в нем практически нет ни одного молодого лица) оживляет те благословенные времена, когда, например, считалось нормальным почти полное отсутствие женщин там, где для них по сюжету нет места (нет его и в «Ирландце», ну почти). Когда Керк Дуглас или Роберт Митчум (на которых подвергнутый цифровой хирургии ДеНиро похож больше чем на самого себя в молодости) играли персонажей в разы моложе своего возраста, и никого особо не раздражали их отвисшие шеи и щеки. Вот что имеет сообщить старый мастер о культе молодости, распространившемся по всему миру с подачи Голливуда. Да, в Голливуде в немалом ассортименте водятся великолепные молодые актеры, но второго ДеНиро там нет, как нет и второго Пачино. И глупо использовать их в ролях дедушек, только потому что одному 76, а другому под 80. Старый мастер продлевает творческую жизнь лучшим актерам ХХ века, и попробуйте сказать, что эмансипация стариков менее важна, чем эмансипация женщин.

Мутная стариковская маска вместо лица, которой наделен ДеНиро в роли человека, способного без видимых сомнений пустить пулю в лицо или затылок своему многолетнему наставнику и другу, работает на образ живого мертвеца, для которого насилие - часть повседневной жизни, а не какой-то экстрим.

Ирландец Русский трейлер #2 (2019).

«История брака»

Режиссер - Ной Баумбах

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер, Лора Дерн

Номинации: Лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучшее исполнение главной мужской (Адам Драйвер), главной женской (Скарлетт Йоханссон) и второплановой женской роли (Лора Дерн), лучшая музыка.

Лучший на сегодня фильм одного из самых актуальных американских авторов - на самом деле история не столько брака, сколько развода одной прекрасной нью-йоркской пары, вдохновленная историей развода самого Баумбаха с потрясающей актрисой Дженнифер Джейсон Ли.

Он (Адам Драйвер) - модный театральный режиссёр, она (Скарлет Йохансон) - «его» актриса. Фильм выстроен и сыгран так, что «химия» между персонажами очевидна, как и их чувства. Но героине припало развестись, ибо муж не видит ее в качестве отдельной творческой единицы, не слышит ее голос. «Ты не свой голос хочешь иметь, а возможность жаловаться, что у тебя его отнимают», - говорит он однажды в запале ссоры. По её поводу он оказывается не прав, хотя в большом количестве случаев все именно так: децибел истошного женского крика часто заглушает причину, по поводу которой он был произведен.

Явно дорогие друг другу люди проходят через судебно-адвокатский абсурд и ад (блестящие выходы Лоры Дёрн и Рэя Льотты в ролях адвокатов): по калифорнийским законам муж должен оплачивать 30% гонораров адвоката его жены и делать еще много чего интересного.

В фильме, построенном на искусном хитросплетении нюансов и деталей современной жизни, очень много чего подсмотрено, схвачено, проговорено. Баумбах явно заступил на место ещё функционирующего Вуди Аллена, чьи последние фильмы уже не показывают на фестивалях и не выдвигают на «Оскары». У Баумбаха все вроде бы то же самое: нервические творческие мужья и жены, их браки и разводы, мужское осторожно выступающее против женского, Нью-Йорк в сдержанной оппозиции Лос-Анджелесу, и так далее по списку. Но всему этому кругу вопросов, для кого-то весьма мелкотравчатых, он придает современный нерв и дыхание.

Брачная История - трейлер.

«Кролик Джоджо»

Режиссер - Тайка Вайтити

В ролях: Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл

Номинации: Лучший фильм, лучшее исполнение второплановой женской роли (Скарлетт Йоханссон), лучший адаптированный сценарий, лучшие работа художника, костюмы, монтаж.

Этот, по сути, детский фильм наглухо забанен в России по той простой причине, что его главный герой, 10-летний мальчик, является участником гитлерюгенда, регулярно прибегающим в своих фантазиях к консультациям с пародийным Адольфом Гитлером в исполнении культового новозеландского актера и режиссера Вайтити («Тор: Рагнарек»). С другой стороны, с кем же ему еще делиться своими детскими проблемами и мыслями, если он одинок, а голова дочиста промыта пропагандой? И фильм как раз и посвящен возвращению мальчика в русло разумного, доброго, вечного, ибо однажды он узнает, что его мама (Скарлетт Йоханссон) - борец Сопротивления, скрывающая в доме девочку-еврейку. Мальчик, конечно, хочет поначалу заложить девочку, но в итоге становится ей лучшим другом. А в финале и вовсе дает (в прямом смысле слова) пинок под зад воображаемому Гитлеру. Даже советские воины-освободители в фильме присутствуют, так что все акценты расставлены достаточно корректно. Но тема Второй мировой войны сейчас снова настолько горяча, что из перестраховки и самоцензуры сейчас, вероятно, запретили бы даже «Великого диктатора», где Чарли Чаплин тоже играет пародийного Гитлера. Вайтити повезло еще меньше: в отличие от Чаплина он не памятник.

Кролик Джоджо русский трейлер (2020).

«Маленькие женщины»

Режиссер - Грета Гервиг

В ролях: Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Флоренс Пуг, Лора Дерн, Луи Гаррель

Номинации: Лучший фильм, лучшее исполнение главной женской (Сирша Ронан) и второплановой женской роли (Флоренс Пуг) и, лучший адаптированный сценарий, костюмы, музыка.

Единственный глубоко «женский» фильм, пробившийся в токсично-маскулинную компанию «Ирландца», Тарантино, «Джокера» и «Ford против Ferrari», является экранизацией классического американского романа «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. Это, на секундочку, его седьмая экранизация с 1917 года (последняя была в 1994). Но молодая культовая актриса Грета Гервиг, серьезно заявившая о себе предыдущим фильмом «Леди Берд», не столько модернизирует мелодраматический сюжет о взрослении четырех девушек из небогатой семьи, сколько занимается исследованием и самого романа, и его персонажей, и его автора, открывая их заново в эпоху тотальной женской эмансипации. Образ главной героини, самой независимой и старшей из систер Марч (Сирша Ронан), она совмещает с фигурой самой писательницы Луизы Мэй Олкотт, для чего велела выдвинутой на «Оскара» Сирше Ронан самой овладеть писательским мастерством и потребовала каллиграфически воспроизвести множество страниц, написанных реальной Олкотт. Книга была написана во времена, когда издатели считали, что в финале любого литературного произведения главная героиня должна либо выйти замуж, либо умереть. Из писем писательницы Гервиг вычитала, чего та реально хотела бы для своей героини, и подарила ей все это в новейшие времена. Интересно, что Гервиг - гражданская жена Ноа Баумбаха, номинированного на «Оскара» в этом году с отличным фильмом «История брака», который на самом деле не столько про брак, сколько про развод.

Маленькие женщины - трейлер.

«Однажды в Голливуде»

Режиссер - Квентин Тарантино

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби

Номинации: Лучший фильм, режиссура, лучшее исполнение главной (Леонардо ДиКаприо) и второплановой мужской роли (Брэд Питт), лучший оригинальный сценарий, лучшие операторская работа, работа художника, костюмы, звуковой монтаж, сведение звука.

Может быть, лучший фильм Тарантино после его «Криминального чтива», вышедшего на киноэкраны ровно четверть века тому назад. С тех пор Тарантино, как настоящий классик, стал чувствовать себя Богом, способным переписать историю - даже историю Второй мировой войны, что он и проделал в «Бесславных ублюдках». В новом фильме есть выдуманные персонажи: Леонардо ДиКаприо играет знаменитого, но теряющего популярность телеактера по имени Рик Долтон, Брэд Питт - его друга и дублера в трюковых сценах. Они помещены в узнаваемый контекст реальной голливудской жизни образца 1969 года. Среди героев фильма - актриса Шэрон Тейт (ее играет красавица Марго Робби), жена режиссера Романа Поланского, герой ДиКаприо живет с ними по соседству. Рядом с ними ходят кинозвезда тех лет Стив МакКуин и ужасный маньяк Чарли Мэнсон…Разумеется, фильм полон синефильских отсылок к американскому и итальянскому кино - и телесериалам! - того времени. Все это Тарантино знает лучше абсолютного большинства критиков, и великолепно воспроизводит благодаря своему огромному кинематографическому таланту. Временами «Однажды в Голливуде» действительно выглядит фильмом конца 1960-годов, а ДиКаприо с Питтом ничем не уступают ныне считающимся великими кинозвездам того времени.

Кино, представляющее «альтернативную версию» событий вокруг убийства Шэрон Тейт бандой маньяка Чарльза Мэнсона, является ответом на вопрос, который Тарантино задавали не один миллион раз: отвечает ли кино за насилие в реальной жизни? Ответ на него Тарантино дает, как ни странно, скорее положительный. Но, как и положено в настоящем искусстве, тут же противоречит сам себе в восхитительном финале, полном вдохновенного и убийственного насилия, без которого нет возмездия.

«Отверженные» (Франция)

Режиссёр - Ладж Ли

В ролях: Дэмиен Боннард, Алексис Манети, Джибриль Зонга

Номинации: Лучший международный фильм

Фильм с не очень оригинальным названием чернокожего дебютанта Ладжа Ли посвящен теме неразрешимых этнических противоречий, обещающих обернуться полномасштабными войнами. Название обусловлено тем, что действие происходит в том же пригороде Парижа, где жили герои романа Виктора Гюго. Нынешние отверженные - это, конечно, понаехавшие во Францию мигранты и их неприкаянные дети. Понаехавшие, конечно, не просто так, а в качестве «ответочки» на колониальную политику метрополии. Едва ли не впервые во французском кино фильм дает картину реальной жизни на парижской окраине, куда редко ступает нога «белого человека». Дебютант использует стандартный сценарный ход: новичок-полицейский (а вместе с ним зрители) знакомится с районом, патрулируемым его командой. Действие охватывает всего два дня, но их достаточно, чтобы дорисовать оставшуюся картину. Триггер сюжета: не нужный собственной семье мальчишка по имени Исса (у него есть еще брат Иссака), будущий вор, от нечего делать крадет у циркачей-цыган львенка. Цыгане грозятся перерезать весь район, если львенок не будет найден. Полицейская операция по обезвреживанию воришки заканчивается непредусмотренным насилием и, как следствие, массовым бунтом - как водится, бессмысленным и беспощадным. И хотя автор, явно знающий своих персонажей не понаслышке, в последний момент оставляет слабую надежду на примирение, в нее только хочется верить, но особых оснований для этого нет.

Отверженные Русский трейлер (2019).

«Паразиты» (Южная Корея)

Режиссер - Пон Джун-хо

В ролях: Сон Кан-хо, Сон-Гён Ли

Номинации: Лучший фильм, лучший международный фильм, режиссура, лучший оригинальный сценарий, работа художника, монтаж.

Южнокорейский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» последнего Каннского фестиваля, занимает в этом году место мексиканской «Ромы», попавшей в главную оскаровскую номинацию, оккупированную исключительно голливудскими фильмами. Это большой шаг для южнокорейского кино, которое до сих пор вообще ни разу не номинировалось на «Оскара». Ясно, что, как и «Рома», он получит награду в категории «лучший фильм на иностранном языке», переименованную в этом году в «лучший международный фильм». Поначалу «Паразиты» кажутся непритязательной комедией положений с валом сюжетных натяжек. Однако не зря один из главных героев в каждой непонятной ситуации говорит: «Это очень метафорично». Метафорой и оборачивается сюжет о том, как семья лузеров, ютящаяся в подвале, постепенно захватывает богатый дом, нанимаясь воспитателями, шоферами и прислугой к ни о чем не подозревающей богатой семье. Только для того, чтобы обнаружить, что у богатых тоже есть свой подвал, выбраться из которого практически невозможно. Тема классового расслоения, принимающего в современном мире необратимые формы, решена здесь средствами развлекательного, жанрового кино - но самой высокой пробы. Действие по ходу меняет регистры и жанры: комедия оборачивается триллером, от которого взвизгивают не ожидавшие такого поворота зрители. Даже непонятно, как такой мастер-рассказчик как Пон до сих пор не был на корню ангажирован Голливудом, а «всего только» «Нетфликсом». Ситуацию точно исправят оскаровские номинации и неминуемая победа в одной из них.

Паразиты Русский трейлер (2019).

«Тело Христово» (Польша)

Режиссер - Ян Комаса

В ролях: Бартош Беления, Александра Конечна

Номинации: Лучший международный фильм

Отличный польский фильм, дебютировавший в венецианской программе «Дни авторов». Будучи снят по реальной истории, он предъявляет еще одно доказательство очевидной теории: дух дышит где хочет. В том числе святой дух. 20-летний выпускник исправительной колонии испытывает тягу к божественному, что не мешает ему со всем азартом молодости пить, курить, плясать на дискотеках и заниматься случайным сексом. Сбежав из колонии, он приезжает в небольшой город и, используя сложившиеся обстоятельства, начинает выдавать себя за семинариста. А когда местный священник отправляется на лечение от алкоголизма, начинает замещать и его, прибегая к весьма нестандартным способам общения с паствой. Которую только такой щенячьей искренностью и можно прошибить. При этом сам герой трагичен, разорван собственными несовершенствами, грехами и преступлениями, и знает, что искупления ему не избежать. Наконец-то в польском кино возникло что-то, что можно поставить рядом с психологическими параболами Кесьлевского («Декалог») - и по дерзости мысли, и по качеству исполнения.

Тело Христово , Ян Комаса.

«1917»

Режиссер - Сэм Мендес

В ролях: Джордж МакКей, Дин-Чарлз Чэпмен, Марк Стронг, Бенедикт Камбербэтч

Номинации: Лучший фильм, режиссура, лучший оригинальный сценарий, лучшие операторская работа, работа художника, спецэффекты, музыка, грим, звуковой монтаж, сведение звука.

Два молодых солдата из оголтелого героизма юности, а, может, просто не очень подумав, берутся выполнить невозможное - доставить письмо, которое может спасти жизни 1600 британских солдат. Для этого им нужно пересечь при свете дня обстреливаемое со всех концов поле боя, оказавшись лицом к лицу с врагом. Режиссер двух последних фильмов о Джеймсе Бонде, видимо, весьма от них уставший, в новой работе берется за несравнимо более личностный материал, подключает историю собственной семьи - в основу сценария легли военные сюжеты, услышанные им самим от своего дедушки Альфреда. Результат - один из лучших фильмов о Первой мировой войне, не похожий ни на один из ранее снятых.

1917 - Трейлер.

«Ford против Ferrari»

Режиссер - Джеймс Мэнголд

В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон

Номинации: Лучший фильм, лучшие монтаж, звуковой монтаж, сведение звука.

Если зачем-то действительно нужен «Оскар», то для того, чтобы обращать внимание на фильмы, мимо которых мы проходим по тем или иным причинам. Фильм про машины и гонки явно не способен заинтересовать аудиторию, равнодушно относящуюся и к тому, и к другому. Подозрение о том, что режиссер, поставивший лучший фильм про людей Х, «Логан», снимет скорее всего про людей, а не про груду металла, пришлось отгонять. Но фильм получил четыре номинации, и его теперь придут посмотреть те, кто изначально не собирался этого делать. И выяснится, что Мэнголд действительно снял потрясающе интересную, ранее неслыханную историю о реальных людях - гонщиках Кене Майлзе и Кэрролле Шелби (Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон соответственно - оба сверхубедительны, а Бэйл выше всяких похвал), которые согласились стать частью амбициозного плана американского автомобильного магната Форда-младшего догнать и перегнать итальянскую «Феррари». Форд отправляет двух автоманьяков, придумавших и с риском для жизни испытавших для Форда гоночную машину, на соревнование во Францию с целью выиграть у непобедимых в этой отрасли итальянцев - как на войну. Так же, как во время Второй мировой отправлял в Европу свои самолеты. Но гонщикам приходится вести военные действия не только на трассе, но и на подступах к ней - с представителями тупой и бездушной корпоративной машины. Пиар-менеджеры и исполнительные директора, конечно, считают, что выигрывают войны и движут прогресс именно они, а не увлеченные сумасшедшие, песнь которым поет своевременный и вдохновенный фильм Мэнголда.

FORD против FERRARI - трейлер.

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