Картина «Паразиты» получила «Золотой глобус» – 2020 как лучший фильм на иностранном языке

6 Янв. 2020 2020-01-06T05:36:10+03:00

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В Лос-Анджелесе в эти минуты проходит 77-я ежегодная церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» – 2020. Одним из первых награду получил южнокорейский режиссер Пон Джун-хо, чья картина «Паразиты» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Стоит отметить, что кинематографист из Южной Кореи претендует на «Золотой глобус» и за лучшую режиссуру. Напомним, как писал сайт kp.ru, торжественная церемония награждения проводится в отеле «Беверли-Хилтон» в Беверли-Хиллз, ее уже в пятый раз ведет Рики Джервэйс.

В номинации «Лучший драматический телесериал» победили «Наследники» режиссера Марка Майлода. Награду за «Лучшую мужскую роль в мини-сериале и телефильме» завоевал актер Рассел Кроу, сыгравший в сериале «Самый громкий голос», а лучшей мужской ролью в музыкальном или комедийном сериале была признана работа Рами Юссефа в «Рами».

Паразиты Русский трейлер (2019).

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ИСТОЧНИК KP.RU