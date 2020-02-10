Оскар 2020 как лучший актер получил Хоакин Феникс за роль в "Джокере"

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:26:38+03:00

Для артиста эта номинация Оскара стала уже четвертной за все время

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Оскар 2020 в номинации лучший актер получил американец Хоакин Феникс за главную роль в фильм "Джокер". До этого участие в киноленте принесло ему "Золотой глобус", а также награды премий Critics Choice Movie Awards и BAFTA.

Эта номинация на Оскар стала для Феникса уже в общей сложности четвертой. В начале 2000-х он претендовал на статуэтку за роль в "Гладиатор", а потом - в "Переступить черту" и "Мастер".

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ИСТОЧНИК KP.RU