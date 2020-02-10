Телеведущие приняли маму Киану Ривза на Оскар 2020 за его девушку из-за седых волос

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:17:14+03:00

Во время трансляции прохода артистов по ковровой дорожке Оскар ведущий Райаном Сикрестом представил зрителям 76-летнюю маму Киану Ривза его девушкой

Изменить размер текста: A A

Седые волосы спутницы Киану Ривза на Оскар 2020 сбили с толку телеведущего Райана Сикреста. Он встречал звездных гостей на красной ковровой дорожке. Происходящее транслировали в режиме онлайн по телевидению. Ошибку комментатора заметили пользователи твиттера.

А так выгладит настоящая подруга актера, Александра ГрантФото: EAST NEWS

Встречая Киану Ривза, Сикрест назвал его спутницу в белом брючном костюме его невестой. Он имел ввиду 47-летнюю художницу Александру Грант, у которой, как у матери актера, тоже седые волосы.

На самом деле на церемонию вручения конопремий Ривз пригласил не подругу, а 76-летнюю маму. Женщина действительно выглядела моложе своего возраста, причем некоторые пользователи в твиттер предположили, что она смотрится эффектнее девушки Киану Ривза.

Запутали даже известные фотобанки. Как сообщает The Mirror, Getty Images тоже ошибочно назвал маму Киану Александрой Грант.

keanureeves09021964 Киану Ривз с мамой на церемонии Оскар 2020

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743158" frameborder="0"></iframe> Александра Грант - новая девушка Киану Ривза.После долгих лет одиночества заядлый холостяк Киану Ривз наконец-то обрёл новую любовь!

ИСТОЧНИК KP.RU