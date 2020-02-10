Телеведущие приняли маму Киану Ривза на Оскар 2020 за его девушку из-за седых волос
Седые волосы спутницы Киану Ривза на Оскар 2020 сбили с толку телеведущего Райана Сикреста. Он встречал звездных гостей на красной ковровой дорожке. Происходящее транслировали в режиме онлайн по телевидению. Ошибку комментатора заметили пользователи твиттера.
А так выгладит настоящая подруга актера, Александра ГрантФото: EAST NEWS
Встречая Киану Ривза, Сикрест назвал его спутницу в белом брючном костюме его невестой. Он имел ввиду 47-летнюю художницу Александру Грант, у которой, как у матери актера, тоже седые волосы.
На самом деле на церемонию вручения конопремий Ривз пригласил не подругу, а 76-летнюю маму. Женщина действительно выглядела моложе своего возраста, причем некоторые пользователи в твиттер предположили, что она смотрится эффектнее девушки Киану Ривза.
Запутали даже известные фотобанки. Как сообщает The Mirror, Getty Images тоже ошибочно назвал маму Киану Александрой Грант.
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ИСТОЧНИК KP.RU