2020-02-10T12:04:55+03:00
В мире

Китайцы первыми в мире разработали возможную вакцину от коронавируса: лекарство уже тестируют на мышах

Если первый этап испытаний окажется эффективным, вакцину от коронавируса в апреле начнут тестировать на обезьянах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вакцина пройдет три этапа испытанийВакцина пройдет три этапа испытанийФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Ученые из университета Тунцзи в Шанхае разработали вакцину, которая может быть эффективна для лечения коронавируса.

Пока исследователи не могут утверждать, что изобрели лекарство от заболевания, погубившего больше 900 человек, поскольку им предстоит провести ряд испытаний. Но они первые в мире, кто приступил к тестированию потенциального лекарства от коронавиурса на животных. Первым этапом значатся испытания на мышах. Проверку проведут больше, чем на сотне грызунов.

Если испытания окажутся успешными, то уже в апреле китайские ученые начнут проверять эффективность вакцины на животных крупнее.

- Тестирование на мышах - это лишь предварительный скрининг. После поиска эффективных антител против этого вируса кандидатная вакцина продолжит токсикологический тест, который потребует более крупных животных, таких как обезьяны, - сообщил президент Шанхайской восточной больницы при Медицинской школе университета Тунцзи Лю Чжунминь в интервью журналистам телеканала CGTN.

При этом ученые должны гарантировать объективность исследований. Поэтому вакцины проверят сразу в двух центрах разные команды ученых - в Китайском центре по контролю за заболеваниями, а также в Национальных институтах по контролю за продуктами питания и лекарствами в Пекине.

О самой вакцине известно пока не много, Тунцзи Лю сообщил, что для создания лекарства использовали передовые технологии - препарат отличается высокой эффективностью в борьбе с вирусом.

Правда, даже при успешном прохождении всех этапов тестирования, сертификат на лекарство создатели получат не раньше, чем через несколько месяцев. Максимальный срок на прохождение трех этапов исследования, по словам ученых, несколько лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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