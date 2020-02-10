Инкубационный период нового коронавируса оказался больше ожидаемого

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:35:26+03:00

Ученые выяснили, что он может достигать 24 дней

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Максимальный инкубационный период нового китайского коронавируса достигает 24 дней. Именно столько может пройти от момента заражения до появления первых симптомов заболевания, однако в среднем продолжительность составляет три дня.

Изначально считалось, что инкубационный период составляет около двух недель. Причем этот коронавирус принципиально отличается от других аналогичных инфекций. Еще во время скрытого протекания заболевания ее носитель может заражать окружающих.

Ретроспективное исследование 1099 случаев заражения 2019-nCoV показало, что наиболее длительный случай инкубационного периода составляет 24 дня. Об этом сообщается в научной статье, опубликованный на medRxiv.org.

Сайт kp.ru писал, что новым типом коронавируса заразились уже свыше 40 тысяч человек. Число летальных исходов перевалило за 900.

На лечении в России остаются двое инфицированных граждан КНР - в Забайкалье и Тюменской области. Минздрав составил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU