2020-02-10T16:43:04+03:00
Общество

В России под наблюдением медиков остаются 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус

Диагноз коронавирус подтвержден по-прежнему только у двух граждан КНР, прибывших в Россию
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае от коронавируса погибли больше 900 человекВ Китае от коронавируса погибли больше 900 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России под медицинским наблюдением остаются около 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус. Напомним, в группе риска те, кто вернулся из Китая или контактировал с людьми, побывавшими в последние месяцы в КНР. Сложность в установлении точной причины болезни заключается в не всегда верных результатах теста. Иногда результаты могут дать ложноотрицательный результат. Поэтому всех, кто под подозрением несколько раз тестируют на наличие коронавируса в организме.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной, - приводит РИА Новости заявление Анны Поповой.

В России два подтвержденных случая коронавируса. Оба- у граждан Китая. Все контактировавшие с ними люди находятся на карантине. Также на карантине и люди, вернувшиеся на самолетах ВКС России из Китая. Их посетили под Тюменью.

- Все эвакуированные из Китая в Тюменскую область россияне чувствуют себя хорошо, результаты на коронавирус у всех отрицательные,-добавила руководитель Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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