Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
По словам экспертов, изъятое жилье планируют выставлять их на продажу по заниженным ценам
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Российское коллекторское агентство заявило, что часть россиян перестала выплачивать жилищные кредиты. При этом, по словам экспертов, объем долгов по ипотеке в стране снизился на 0,4%, до 72,6 млрд рублей.
Банки начнут изымать квартиры у недобросовестных ипотечников, а потом выставлять жилье на продажу по заниженным ценам.
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ИСТОЧНИК KP.RU