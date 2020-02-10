Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

10 Февр. 2020 2020-02-10T22:01:11+03:00

По словам экспертов, изъятое жилье планируют выставлять их на продажу по заниженным ценам

Изменить размер текста: A A

Российское коллекторское агентство заявило, что часть россиян перестала выплачивать жилищные кредиты. При этом, по словам экспертов, объем долгов по ипотеке в стране снизился на 0,4%, до 72,6 млрд рублей.

Банки начнут изымать квартиры у недобросовестных ипотечников, а потом выставлять жилье на продажу по заниженным ценам.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU