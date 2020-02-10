США решили выделить на «противодействие» России $700 миллионов
В следующем 2021 году американская администрация намерена выделить на «противодействие» России 700 миллионов долларов, еще 24 миллиона долларов Соединенные Штаты собираются направить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».
Об этом говорится в обнародованном Белым домом проекте федерального бюджета США на будущий финансовый год, который в Америке начнется 1 октября.
В документе, в частности, указывается, что бюджет предусматривает выделение 700 миллионов долларов на «противодействие российскому влиянию» и «поддержку союзников США».
«Эти средства будут направлены на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности и защиту территориальной целостности союзников США», - цитирует текст документа РИА Новости.
Кроме того, в американском бюджете «предусмотрены ассигнования в размере 24 миллионов долларов США на цели Global Engagement Center, созданного для противодействия российской пропаганде и дезинформации».
Стоит отметить, что Вашингтон каждый год выделяет миллиарды долларов на борьбу с «влиянием» Москвы и «помощь» европейским союзникам в «противодействии» нашей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU