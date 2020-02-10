2020-02-10T23:33:13+03:00
Политика

США решили выделить на «противодействие» России $700 миллионов

Кроме того, американская администрация в 2021 году собирается потратить $24 миллиона на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Администрация США намерена выделить на «противодействие» России $700 миллионов в 2021 годуАдминистрация США намерена выделить на «противодействие» России $700 миллионов в 2021 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В следующем 2021 году американская администрация намерена выделить на «противодействие» России 700 миллионов долларов, еще 24 миллиона долларов Соединенные Штаты собираются направить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

Об этом говорится в обнародованном Белым домом проекте федерального бюджета США на будущий финансовый год, который в Америке начнется 1 октября.

В документе, в частности, указывается, что бюджет предусматривает выделение 700 миллионов долларов на «противодействие российскому влиянию» и «поддержку союзников США».

«Эти средства будут направлены на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности и защиту территориальной целостности союзников США», - цитирует текст документа РИА Новости.

Кроме того, в американском бюджете «предусмотрены ассигнования в размере 24 миллионов долларов США на цели Global Engagement Center, созданного для противодействия российской пропаганде и дезинформации».

Стоит отметить, что Вашингтон каждый год выделяет миллиарды долларов на борьбу с «влиянием» Москвы и «помощь» европейским союзникам в «противодействии» нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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