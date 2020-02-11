Из-за коронавируса в китайском Хубэе умерли уже 974 человека

11 Февр. 2020 2020-02-11T03:19:40+03:00

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За минувшие сутки в китайской провинции Хубэй из-за пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, скончались еще 103 человека. Таким образом, общее число жертв этой опасной инфекции в Хубэе возросло до 974, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным на утро вторника, 11 февраля, накануне в провинции было выявлено 2097 новых случаев заражения, всего же с начала вспышки заболевания число зараженных «вирусом-убийцей» достигло 31728.

Кроме того, по данным комитета, 2222 пациента полностью выздоровели и выписались из больниц, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в Китае скончался врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто сообщил о вспышке нового коронавируса в КНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU