Захарова: Варшава заигралась в попытках представить ложь в виде исторических фактов

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:56:56+03:00

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Обвинения от представителей официальной Варшавы в оккупации Советским Союзом ряда территорий говорят о том, что они заигрался, пытаясь представить ложь в виде исторических фактов. Так представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление посла Польши в Германии Анджея Пшилебского.

«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, - это показатель того, что (…) официальная Варшава заигралась. (…) откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, - это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, - это не просто ложь, это абсурдная ложь», - сказала она в интервью Первому каналу

Представитель МИД отметила, что он говорит именно о Варшаве, а не о Польше, поскольку «Польша - это польский народ, историки, эксперты».

Захарова также сообщила, что недавно Москва получила информацию о том, что «польские провластные структуры» провели совещание, на котором обсуждалось, как действовать для уничтожения исторические материалы. «Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть, чем ответить», - заключила представить МИД.

Напомним, польский посол в Германии опубликованную в газете Markische Oderzeitung статью «Война началась не в 1941 году», в которой написал, что СССР получил «самую большую выгоду» от окончания Второй мировой войны, а также что «западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны». В российском посольстве заявили, что «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты» с приближением юбилея Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU