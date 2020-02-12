Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки
Министерство здравоохранения России привлечет к ответственности аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты. Наказанием за необоснованное увеличение стоимости товара может стать лишение лицензии. Об этом сообщили в ведомстве.
Сайт kp.ru писал, что прибегнуть к такой мере поручил президент страны Владимир Путин. По его мнению, стоит закрыть аптеки, которые решили нажиться на населении в условиях угрозы распространения китайского коронавируса.
Путин раскритиковал аптечные сети, повышающие цены на лекарства на фоне коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU