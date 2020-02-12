2020-02-12T12:40:02+03:00
Общество

Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки

За необоснованное увеличение стоимости противовирусных препаратов можно лишиться лицензии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство здравоохранения России привлечет к ответственности аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты. Наказанием за необоснованное увеличение стоимости товара может стать лишение лицензии. Об этом сообщили в ведомстве.

Сайт kp.ru писал, что прибегнуть к такой мере поручил президент страны Владимир Путин. По его мнению, стоит закрыть аптеки, которые решили нажиться на населении в условиях угрозы распространения китайского коронавируса.

Путин раскритиковал аптечные сети, повышающие цены на лекарства на фоне коронавируса.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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