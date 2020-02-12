Польша запросила у "Газпрома" данные по делу против "Северного потока -2"
Комитет конкуренции и защиты потребителей Польши (UOKiK) запросил у "Газпрома" информацию в рамках проведения расследования в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям российской корпорации.
"15 января 2020 года "Газпром" получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования", - сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
При этом еще в мае прошлого года Антимонопольное ведомство Польши уже предъявило "Газпрому" и пяти его партнерам по проекту обвинения в нарушении законодательства страны из-за финансирования строительства газопровода.
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу против «Северного потока -2».С соответствующим требованием выступил комитет конкуренции и защиты потребителей республики
Сайт kp.ru писал, что польская республика и еще несколько стран, включая Украину, США, Латвию и Литву, выступают категорически против "Северного потока-2", поскольку он якобы угрожает их энергетической безопасности.
Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник
ИСТОЧНИК KP.RU