Польский премьер: Санкции США не остановят «Северный поток – 2»

12 Янв. 2020 2020-01-12T03:58:49+03:00

По словам Моравецкого, для Польши было бы лучше, если бы строительство газопровода и не начиналось

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Американские санкции, направленные против российского проекта «Северный поток – 2», замедлят строительство газопровода, но не остановят, считает польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Конечно, для Польши было бы лучше, если бы строительство «Северного потока – 2» не начиналось. Я думаю, что американские санкции затянут реализацию проекта, но не остановят», - заявил он в интервью газете Welt.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751287" frameborder="0"></iframe> Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

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ИСТОЧНИК KP.RU