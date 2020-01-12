Польский премьер: Санкции США не остановят «Северный поток – 2»
Американские санкции, направленные против российского проекта «Северный поток – 2», замедлят строительство газопровода, но не остановят, считает польский премьер Матеуш Моравецкий.
«Конечно, для Польши было бы лучше, если бы строительство «Северного потока – 2» не начиналось. Я думаю, что американские санкции затянут реализацию проекта, но не остановят», - заявил он в интервью газете Welt.
Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник
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ИСТОЧНИК KP.RU