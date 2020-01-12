2020-01-12T03:58:49+03:00
Политика

Польский премьер: Санкции США не остановят «Северный поток – 2»

По словам Моравецкого, для Польши было бы лучше, если бы строительство газопровода и не начиналось
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийПремьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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Американские санкции, направленные против российского проекта «Северный поток – 2», замедлят строительство газопровода, но не остановят, считает польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Конечно, для Польши было бы лучше, если бы строительство «Северного потока – 2» не начиналось. Я думаю, что американские санкции затянут реализацию проекта, но не остановят», - заявил он в интервью газете Welt.

Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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