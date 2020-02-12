Гончарук рассказал, почему украинцев не будут пока эвакуировать из Китая

12 Февр. 2020 2020-02-12T23:03:05+03:00

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил журналистам, почему украинцев до сих пор не эвакуировали из Китая, где началась вспышка коронавируса. Напомним, ряд европейских стран, а также США и Россия, уже вывезли часть или всех своих граждан из страны. Украинские власти не направляли в Китай ни одного самолета за своими гражданами. Как объяснил премьер-министр, правительство должно быть на "сто процентов уверено, что коронавирусная инфекция не распространится на территорию страны".

Сколько ждать украинцам самолета, пока не ясно. Несколько граждан Украины вывезли из КНР на самолете ВКС России.

- Как только мы будем на сто процентов уверены, что эвакуация не нанесёт риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения её здесь, мы буквально мгновенно проведём все необходимые эвакуационные действия,- приводит слова Гончарука радио «Громадське».

Тем временем, в ВОЗ сообщают, что пик распространения коронавируса не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU