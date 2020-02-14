2020-02-14T00:13:41+03:00
Общество

Суд привлек продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к спору по иску Шатунова

Юрий Шатунов судится с компанией «Честная музыка», которая запрещает ему исполнять ряд песен «Ласкового мая»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Юрию Шатунову запретили исполнять ряд песен "Ласкового мая"Юрию Шатунову запретили исполнять ряд песен "Ласкового мая"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дело о песнях группы «Ласковый май» рассмотрят в суде Москвы символично в мае. Показания даст продюсер популярного в 80-х коллектива Андрей Разин, которого, как сообщают РИА Новости, привлек Арбитражный суд. Иск против компании «Честная музыка» подал бывший солист группы Юрий Шатунов. В 2019 году музыкант узнал, что не может исполнять некоторые свои песни. В «Честной музыке» сообщили – у него на это нет прав, потому что правообладателями на текст и музыку указанных в претензии композиций является та самая «Честная музыка».

Шатунов исключил эти песни из репертуара и решил добиваться справедливости через суд.

- В претензии "Честная музыка" ссылалась на договор, по которому она получила эти права от индивидуального предпринимателя Руслана Филатова. Непонятно, на основании чего Филатов считает себя обладателем прав на песни "Ласкового мая",- сообщил юрист Шатунова.

В компании "Честная музыка" объясняют, что при заключении договора, Филатов назвал себя единственным правообладателем песен, при этом он продемонстрировал договор с Разиным. В документе якобы сказано, что Филатову переданы все права на музыку и слова песен "Ласкового мая".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Суд привлек продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к спору по иску Шатунова
В полночь вступает в силу запрет на чартерное авиасообщение России с Китаем из-за коронавируса
Российского биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
В Госдуме оценили заявление американского адмирала о гиперзвуковом оружии
По американской военной базе в Ираке нанесли ракетный удар
"Редко встретишь даже в тропиках": Россиян предупредили о "фантастически" низком давлении
Пентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний
Правительство Украины планирует провести перепись населения в Крыму с помощью спутника
Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране
"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Россиян не планируют эвакуировать с судна, где распространяется коронавирус
"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло
"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь
Мария Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией
"Америка разделилась на две части": Захарова заявила об "апокалиптичности" выборов в США