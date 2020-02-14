Суд привлек продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к спору по иску Шатунова

14 Февр. 2020 2020-02-14T00:13:41+03:00

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Дело о песнях группы «Ласковый май» рассмотрят в суде Москвы символично в мае. Показания даст продюсер популярного в 80-х коллектива Андрей Разин, которого, как сообщают РИА Новости, привлек Арбитражный суд. Иск против компании «Честная музыка» подал бывший солист группы Юрий Шатунов. В 2019 году музыкант узнал, что не может исполнять некоторые свои песни. В «Честной музыке» сообщили – у него на это нет прав, потому что правообладателями на текст и музыку указанных в претензии композиций является та самая «Честная музыка».

Шатунов исключил эти песни из репертуара и решил добиваться справедливости через суд.

- В претензии "Честная музыка" ссылалась на договор, по которому она получила эти права от индивидуального предпринимателя Руслана Филатова. Непонятно, на основании чего Филатов считает себя обладателем прав на песни "Ласкового мая",- сообщил юрист Шатунова.

В компании "Честная музыка" объясняют, что при заключении договора, Филатов назвал себя единственным правообладателем песен, при этом он продемонстрировал договор с Разиным. В документе якобы сказано, что Филатову переданы все права на музыку и слова песен "Ласкового мая".

ИСТОЧНИК KP.RU