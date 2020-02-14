2020-02-14T02:36:48+03:00
Общество

Сотратница Зеленского назвала коронавирус "маркетинговым ходом" аптечных сетей, но на всякий случай прикупила защитные маски

Депутат президентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк с улыбкой рассказала, что в эпидемию не верит
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: www.facebook.com/zeolga96/Фото: www.facebook.com/zeolga96/Фото: facebook.com
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Соратница Владимира Зеленского по партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом" аптечных сетей. Она считает, что фармацевты специально нагнетают обстановку, "чтобы продать побольше масок".

Вероятно, по этой же причине, раз вирус, убивший 1367 человек в Китае, "маркетинговый ход, Украина до сих пор не эвакуировала из КНР своих граждан. Премьер-министр Гончарук ранее заявлял, что для вывоза украинцев нужно убедиться, что это не несет угрозы для остальных жителей страны.

Василевская-Смаглюк: Коронавирус - это маркетинговый ход.В еф р ток-шоу "5х5" Ольга Василевська-Смаглюк прокоментувала поширення коронав русу з Китаю. П дпиш ться на НАШ https://bit.ly/2ztIIDm НАШ сайт: http://nash.live/ НАШ YouTube-канал: http://www.youtube.com/c/ТелеканалНАШ НАША стор нка в Facebook: https://www.facebook.com/nashlive.ua/ НАШ Telegram-канал: https://t.me/nashlive НАША стор нка в Instagram: https://www.instagram.com/nash.live/ НАША стор нка в Twitter: https://twitter.com/nashlive_ua/ #коронав рус #смаглюк #обман #НАШ

Но, как известно, тиха украинская ночь... Поэтому защитные маски стоит прикупить - в том же заявлении для телеканала "Наш" народный депутат Василевская-Смаглюк признается, что купила респираторы, 10 штук по 150 гривен.

Оказалось, в партии она такая не одна:

- Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус — это действительно угроза, а другие, что это маркетинговый ход,

В Китае 13 февраля зарегистрировали рекордно высокий показатель по впервые выявленному заболеванию. Раньше коронавирус определяли только с помощью РНК (рибонуклеиновая кислота) тестов. Теперь изменили метод диагностики - делают пациентам в том числе томографию легких. В этот день зарегистрировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом, по сравнению с 2 015 новыми случаями по всей стране днем ранее.

В ВОЗ сделали прогноз - по самому неблагоприятному развитию событий коронавирусом могут заразиться две трети населения земли.

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Пранкеры из Нью-Йорка "разлили" в метро "коронавирус"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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