За сутки в провинции Хубэй от коронавируса погибли 116 человек
После резкого увеличения числа китайцев, у которых подтвердили коронавирус - около 14 000 новых случаев, статистика за 13 февраля выглядит менее пугающей. Хотя темпы распространения заболевания по-прежнему высокие, как и число смертей - пока не существует вакцины от коронавируса, пациентов с тяжелой формой заболевания врачи пытаются спасти, используя препараты от гриппа и ВИЧ.
За сутки в провинции Хубэй от коонавируса погибли 116 человек Об этом сообщили в региональной комиссии по вопросам здравоохранения. Большая часть погибших проживала в Ухане, столице Хубэй - 88 человек. Таким образом общее число жертв коронавируса в регионе достигло 1426 человек.
Впервые диагностирован коронавирус 13 февраля у 4823 человек, а общее число заболевших в Хубэй теперь - 51986 человек.
- 7953 находятся в критическом состоянии, а 1685 - в тяжелом состоянии. Все они находятся в изоляторе в специализированных медицинских учреждениях, -сказано в отчете.
В среду 12 февраля в Хубэй погибли от осложнений в результате коронавируса 241 человека, это оказался самый большой ежедневный прирост с начала распространения эпидемии.
Ранее соратница президента Украины Владимира Зеленского назвала коронавирус "маркетинговым ходом".
ИСТОЧНИК KP.RU