За сутки в провинции Хубэй от коронавируса погибли 116 человек

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:21:23+03:00

В провинции Хубэй в больницах по-прежнему лечатся 36 719 человек с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг 13 февраля врачи китайской провинции подтвердили коронавирус у 4823 человек - это новые случаи заболевания

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После резкого увеличения числа китайцев, у которых подтвердили коронавирус - около 14 000 новых случаев, статистика за 13 февраля выглядит менее пугающей. Хотя темпы распространения заболевания по-прежнему высокие, как и число смертей - пока не существует вакцины от коронавируса, пациентов с тяжелой формой заболевания врачи пытаются спасти, используя препараты от гриппа и ВИЧ.

За сутки в провинции Хубэй от коонавируса погибли 116 человек Об этом сообщили в региональной комиссии по вопросам здравоохранения. Большая часть погибших проживала в Ухане, столице Хубэй - 88 человек. Таким образом общее число жертв коронавируса в регионе достигло 1426 человек.

Впервые диагностирован коронавирус 13 февраля у 4823 человек, а общее число заболевших в Хубэй теперь - 51986 человек.

- 7953 находятся в критическом состоянии, а 1685 - в тяжелом состоянии. Все они находятся в изоляторе в специализированных медицинских учреждениях, -сказано в отчете.

В среду 12 февраля в Хубэй погибли от осложнений в результате коронавируса 241 человека, это оказался самый большой ежедневный прирост с начала распространения эпидемии.

Ранее соратница президента Украины Владимира Зеленского назвала коронавирус "маркетинговым ходом".

ИСТОЧНИК KP.RU