В столице Таиланде вооруженный мужчина произвел около 40 выстрелов

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:14:19+03:00

Житель Бангкока поссорился с близкими и пошел палить из пистолета на улицу

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Вооруженный житель Бангкока произвел около 40 выстрелов недалеко от Университета Чулалонгкорн в столице Таиланда.

По словам очевидцев, сначала мужчина стрелял в воздух, а потом нацелился на пешеходов. Однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Прибывшая на место инцидента полиция опознала стрелка как 44-летнего Эккачая Чаруэксилпа. Оказалось, что он поссорился со своей семьей и покинул дом с пистолетом. Переулок был оцеплен.

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ИСТОЧНИК KP.RU