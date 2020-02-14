В столице Таиланде вооруженный мужчина произвел около 40 выстрелов
Житель Бангкока поссорился с близкими и пошел палить из пистолета на улицу
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Вооруженный житель Бангкока произвел около 40 выстрелов недалеко от Университета Чулалонгкорн в столице Таиланда.
По словам очевидцев, сначала мужчина стрелял в воздух, а потом нацелился на пешеходов. Однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Прибывшая на место инцидента полиция опознала стрелка как 44-летнего Эккачая Чаруэксилпа. Оказалось, что он поссорился со своей семьей и покинул дом с пистолетом. Переулок был оцеплен.
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ИСТОЧНИК KP.RU