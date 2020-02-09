"Проклятье! У меня судороги в пальцах": в Таиланде солдат убил 20 человек и поджег машину в попытках сбежать

Военные закончили штурм ТЦ в городе Корат на северо-востоке Таиланда, где солдат Джакрапант Томма устроил стрельбу. Силовики эвакуировали последнюю группу людей, находившуюся внутри. Всего из здания вывели порядка тысячи местных жителей, среди которых были дети.

После окончания спасательной операции все, кто находился у места происшествия, снова услышали выстрелы. Сообщается, что стрелок "вооружен до зубов". У него при себе, как минимум, винтовка и ручной гранатомет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/759623" frameborder="0"></iframe> Как прятался стрелок внутри торгового центра.Тайские СМИ показали кадры с камер наблюдения

Местные СМИ пишут, что солдат серьезно вооруженФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Слышна была интенсивная стрельба, дважды, с разницей в 15-20 минут, второй раз - только что. Сейчас у здания уже пять машин скорой помощи, но полицейские вызывают по радио дополнительные машины. Вероятно, спецназ вступил в бой с преступником. Нам неизвестно, сколько там раненых, - сообщает с места событий корреспондент местного телеканала ThaiRath TV.

Фото из здания ТЦФото: GLOBAL LOOK PRESS

По последним данным, капрал ранил по меньшей мере 30 человек, убил 20. Помимо скорой помощи к месту происшествия выехал глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвееракул и заместитель комиссара полиции Сучарт Тхирасават и пожарные бригады.

Зачистка торгового центра в Таиланде.Зачистка торгового центра в Таиланде

Силовики эвакуировали всех, кто находился в зданииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Местные СМИ сообщают, что преступник пытался скрыться через задний выход из ТЦ. По их данным, вооруженный солдат выстрелил в бензобак машины, чтобы спровоцировать взрыв и возгорание. К месту происшествия стянулись автомобили пожарных. По предварительным данным, капралу удалось покинуть ТЦ и скрыться.

Вид на ТЦ, где солдат устроил стрельбуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759621" frameborder="0"></iframe> Очевидцы стрельбы в Таиланде.

Примечательно, что какое-то время солдат пытался стримить в сеть свое нападение. Он успел выложить в интернет небольшой ролик, на котором записывает сам себя, а также сделать пару постов на Facebook: "Все трое убиты?", "Должен ли я сдаться?", "Проклятье! У меня судороги в пальцах". Вскоре после этих публикаций его страница была заблокирована.