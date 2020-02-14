2020-02-14T15:16:13+03:00
Происшествия

Адвокат поставил под сомнение результаты анализов боксера Георгия Кушиташвили

У спортсмена обнаружили наркотики
Елена АКИМОВА
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Защита боксера Георгия Кушиташвили планирует обжаловать решение судаЗащита боксера Георгия Кушиташвили планирует обжаловать решение судаФото: СОЦСЕТИ
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Адвокат двукратного чемпиона России, боксера Георгия Кушиташвили заявил, что будет обжаловать результаты экспертизы спортсмена. Анализ показал, что он принимал наркотики, что, по мнению защитника, невозможно.

- У меня вызывает этот анализ большое сомнение. Куча наркотиков оказалась у спортсмена олимпийской сборной. Причем наркотики абсолютно разного действия, употреблять которые нормальный человек в принципе никогда не будет, — сказал Александр Дегтерев телеканалу «360».

Защитник подготовит документы для кассационной инстанции. Жалобу он планирует направить в ближайшее время.

Георгия Кушиташвили и другого боксера Овика Оганнисяна задержали 2 февраля в подъезде дома на Фрунзенской набережной. С собой у спортсменов был обнаружен пакет с кокаином. В итоге при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

По словам анонимных собеседников «КП», всему виной - горячая южная кровь призера чемпионата России-2019. Якобы боксер, который был с товарищем, случайно задел представителей Росгвардии и не посчитал нужным извиниться. Правоохранителей такое неуважение задело. Началась потасовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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