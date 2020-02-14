Адвокат поставил под сомнение результаты анализов боксера Георгия Кушиташвили
Адвокат двукратного чемпиона России, боксера Георгия Кушиташвили заявил, что будет обжаловать результаты экспертизы спортсмена. Анализ показал, что он принимал наркотики, что, по мнению защитника, невозможно.
- У меня вызывает этот анализ большое сомнение. Куча наркотиков оказалась у спортсмена олимпийской сборной. Причем наркотики абсолютно разного действия, употреблять которые нормальный человек в принципе никогда не будет, — сказал Александр Дегтерев телеканалу «360».
Защитник подготовит документы для кассационной инстанции. Жалобу он планирует направить в ближайшее время.
Георгия Кушиташвили и другого боксера Овика Оганнисяна задержали 2 февраля в подъезде дома на Фрунзенской набережной. С собой у спортсменов был обнаружен пакет с кокаином. В итоге при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.
По словам анонимных собеседников «КП», всему виной - горячая южная кровь призера чемпионата России-2019. Якобы боксер, который был с товарищем, случайно задел представителей Росгвардии и не посчитал нужным извиниться. Правоохранителей такое неуважение задело. Началась потасовка.
ИСТОЧНИК KP.RU