Депутат Рады инициировал создание следственной комиссии из-за поездки Зеленского в Оман
Депутата Верховной рады Алексей Гончаренко инициировал создание следственной комиссии в парламенте из-за поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман. По его словам, если там состоялась встреча украинского лидера с главой Совбеза России Николаем Патрушевым, то это может стать причиной для процедуры импичмента.
«Направил в Раду постановление о создании временной следственной комиссии по тайной встрече Зеленского и Патрушева в Омане (…) это может стать причиной для начала процедуры импичмента и выдвижения против Зеленского обвинений в государственной измене», - сказал депутат от партии «Европейская солидарность».
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявил, что Зеленский никогда не встречался с Патрушевым и не говорил с ним. В Кремле сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ в Оман назвали эти враньем.
Напомним, 5 января появилось сообщение о том, что Зеленский отдыхает со своей семьей в одном из самых роскошных пятизвездочных отелей Омана в городе Маската. Позже в офисе украинского лидера сообщили, что глава незалежной проведет там несколько встреч на высшем уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU