2020-02-14T17:02:40+03:00
Политика

Депутат Рады инициировал создание следственной комиссии из-за поездки Зеленского в Оман

По словам Гончаренко, если украинский лидер встретился с главой Совбеза России, то это может стать причиной для процедуры импичмента
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Депутат Рады инициировал следственную комиссию из-за поездки Зеленского в ОманДепутат Рады инициировал следственную комиссию из-за поездки Зеленского в ОманФото: REUTERS
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Депутата Верховной рады Алексей Гончаренко инициировал создание следственной комиссии в парламенте из-за поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман. По его словам, если там состоялась встреча украинского лидера с главой Совбеза России Николаем Патрушевым, то это может стать причиной для процедуры импичмента.

«Направил в Раду постановление о создании временной следственной комиссии по тайной встрече Зеленского и Патрушева в Омане (…) это может стать причиной для начала процедуры импичмента и выдвижения против Зеленского обвинений в государственной измене», - сказал депутат от партии «Европейская солидарность».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявил, что Зеленский никогда не встречался с Патрушевым и не говорил с ним. В Кремле сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ в Оман назвали эти враньем.

Напомним, 5 января появилось сообщение о том, что Зеленский отдыхает со своей семьей в одном из самых роскошных пятизвездочных отелей Омана в городе Маската. Позже в офисе украинского лидера сообщили, что глава незалежной проведет там несколько встреч на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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