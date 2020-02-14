«Безответственные заявления»: Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели военных Сирии
Сообщения Анкары о гибели 63 сирийских военных в Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС, входит в Минобороны) опровергли и назвали «безответственными заявлениями», которые способствуют эскалации обстановки.
«Подобные заявления об «обстрелах» сирийских правительственных войск подразделениями вооружённых сил Турции и тем более о гибели в результате них сирийских военнослужащих не соответствуют действительности», - заявили в военном ведомстве
Напомним, Турция нанесла удары по 115 объектам сирийской армии. Атаку Анкара назвала ответом на обстрел турецких военных в Идлибе. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих, еще столько же получили ранения. Незадолго до этого в результате обстрелов турецких военных в Сирии погибли восемь человек.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анакара готова возобновить в Сирии военную операцию, если в этом районе не прекратятся столкновения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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