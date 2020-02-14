2020-02-14T18:45:23+03:00
Политика

«Безответственные заявления»: Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели военных Сирии

В ведомстве заявили, что такие заявления способствуют эскалации обстановки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели военных СирииМинобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели военных СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сообщения Анкары о гибели 63 сирийских военных в Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС, входит в Минобороны) опровергли и назвали «безответственными заявлениями», которые способствуют эскалации обстановки.

«Подобные заявления об «обстрелах» сирийских правительственных войск подразделениями вооружённых сил Турции и тем более о гибели в результате них сирийских военнослужащих не соответствуют действительности», - заявили в военном ведомстве

Напомним, Турция нанесла удары по 115 объектам сирийской армии. Атаку Анкара назвала ответом на обстрел турецких военных в Идлибе. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих, еще столько же получили ранения. Незадолго до этого в результате обстрелов турецких военных в Сирии погибли восемь человек.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анакара готова возобновить в Сирии военную операцию, если в этом районе не прекратятся столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Безответственные заявления»: Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели военных Сирии
Лукашенко сообщил о планах начать отбор нефти из транзитной трубы
Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Сын арестованного замначальника Генштаба Арсланова заявил, что ему угрожают
«Желаем вам любви»: посольство России поздравило влюбленных мемом с Лавровым
Роза Сябитова назвала самый верный способ знакомства
Медведвев обсудил с правительством меры по предупреждению коронавируса в России
Депутат Рады инициировал создание следственной комиссии из-за поездки Зеленского в Оман
Гитарист группы Queen устроил арт-терапию для выжившей в пожаре коалы
Путин помиловал трех граждан России
Путин и Зеленский обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»
Два человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале
Песков прокомментировал предложение Зеленского построить «город-сад» для крымчан