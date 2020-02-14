14 Февр. 2020 2020-02-14T21:40:56+03:00

Карантин в Китае: медсестра и ее муж видят друг друга только через стекло Фото: REUTERS

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Сеть облетела фотография, на которой запечатлено «свидание» семейной пары в китайском городе Сюйчжоу. Общаться супруги могут только через стекло.

Ван Шувэнь работает медсестрой в закрытом на карантин городе. С момента, когда в отделение поступили первые пациенты с новым типом коронавируса, женщина практически не может покинуть рабочего места.

Мужу Ван Шенькуни, полицейскому, тоже приходиться работать сутками, патрулируя улицы закрытого города, поэтому они оба так и не могут увидеться. Единственное, что для них остается – это общение через стекло.

Фото: GUANCHA.CN

Напомним, в Китае коронавирусом заразились уже свыше 1,7 тысячи китайских медиков. Число инфицированных врачей продолжает увеличиваться. Всего на данный момент выявлено более 63 850 случаев заболеваний и свыше 1380 летальных исходов. Только за минувшие сутки, 13 февраля, в провинции Хубэй от нового вируса погибли 116 человек, у 4823 человек был обнаружен новые случаи заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU