2020-02-14T14:59:07+03:00
Происшествия

Коронавирусом заразились свыше 1,7 тысячи китайских медиков

Число инфицированных врачей продолжает увеличиваться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Доля заразившихся врачей составила почти 4% от общего числа инфицированных коронавирусомДоля заразившихся врачей составила почти 4% от общего числа инфицированных коронавирусомФото: REUTERS
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В Китае более 1,7 тысячи медицинских работников заразились новым типом коронавируса, шестеро из них уже скончались. Большинство их них сейчас находятся в Ухане, провинции Хубэй, которая стала очагом распространения заболевания.

Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения республики Цзэн Исинь.

"По данным от 11 февраля, было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников", - цитирует его South China Morning Post.

Исинь подчеркнул, что число инфицированных врачей только растет.

Всего же в материковой части КНР зарегистрировано свыше 63 850 случаев заболевания и 1380 летальных исходов. Сайт kp.ru писал, что, несмотря на такие цифры, тех, кто вылечился, все же значительно больше погибших. На настоящий момент из больниц выписаны более 6,7 тысячи человек.

Карта распространения коронавируса

Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

ИСТОЧНИК KP.RU

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