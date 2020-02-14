В Египте подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

14 Февр. 2020 2020-02-14T21:33:59+03:00

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В Египте подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения и народонаселения страны Халед Мугахед.

«Состояние зараженного стабильно, симптомов заболевания у него нет, он помещен в 14-дневный карантин», - сообщил представитель ведомства

Пациент – иностранный гражданин, но национальность не уточняется. Он стал первым у кого диагностирован коронавирус на Африканском континенте государством.

Напомним, число инфицированных на утро 14 февраля было выявлено свыше 63 850 и летальных исходов зафиксировано более 1380. Только за минувшие сутки, 13 февраля, в провинции Хубэй от нового вируса погибли 116 человек, у 4823 человек был обнаружен новые случаи заболевания. Более того новым заболеванием заразились уже свыше 1,7 тысячи китайских врачей. Число инфицированных медиков продолжает увеличиваться. В ВОЗ заявили, что при самом неблагоприятном сценарии коронавирусом могут заразиться две трети населения земли. Впрочем, профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль объяснил kp.ru, почему такой вариант развития событий не выглядит правдоподобным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760631" frameborder="0"></iframe> Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 44 пассажиров круизного лайнера.Количество пассажиров, зараженных новым коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама, достигло 218. Японские власти в четверг объявили о 44 новых подтвержденных случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU