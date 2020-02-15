Украинцев никак не вывезут из Китая: В Обуховском районе не хотят принимать «потенциально опасных лиц» на карантин по коронавирусу

15 Февр. 2020 2020-02-15T00:02:40+03:00

Эвакуация украинцев из Китая, где началась эпидемия коронавируса, должна была состояться 11 февраля, теперь ее перенесли на 18 февраля

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Депутаты Обуховского района, что в Киевской области, отказались принимать земляков, вернувшихся из Китая. Боятся распространения коронавируса, которым возможно кто-то из них заражен.

Ранее киевские власти сообщали, что самолет за гражданами направят в провинцию Хубэй 11 февраля. Но после дату изменили - премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что необходимо прежде убедиться, что вернувшиеся не представляют опасности для остальной части населения. В итоге определились, что за украинцами в Китай направят самолет 18 февраля, а 19 их на специально оборудованном автобусе доставят в здание, где они проведут 14 дней на карантине. Место изначально не было названо, но депутаты Обуховского районного совета раскрыли в фейсбуке все карты.

Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием на размешать в местном санатории "потенциально опасных лиц".

Главный аргумент - "отсутствие на территории Обуховского района специализированных учреждений здравоохранения, предназначенных для временной изоляции потенциально инфицированных".

Ранее депутат "Слуги народа" назвала коронавирус маркетинговым ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU