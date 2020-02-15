2020-02-15T00:02:40+03:00
В мире

Украинцев никак не вывезут из Китая: В Обуховском районе не хотят принимать «потенциально опасных лиц» на карантин по коронавирусу

Эвакуация украинцев из Китая, где началась эпидемия коронавируса, должна была состояться 11 февраля, теперь ее перенесли на 18 февраля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинцев пока не вывозили из КитаяУкраинцев пока не вывозили из КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты Обуховского района, что в Киевской области, отказались принимать земляков, вернувшихся из Китая. Боятся распространения коронавируса, которым возможно кто-то из них заражен.

Ранее киевские власти сообщали, что самолет за гражданами направят в провинцию Хубэй 11 февраля. Но после дату изменили - премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что необходимо прежде убедиться, что вернувшиеся не представляют опасности для остальной части населения. В итоге определились, что за украинцами в Китай направят самолет 18 февраля, а 19 их на специально оборудованном автобусе доставят в здание, где они проведут 14 дней на карантине. Место изначально не было названо, но депутаты Обуховского районного совета раскрыли в фейсбуке все карты.

Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием на размешать в местном санатории "потенциально опасных лиц".

Главный аргумент - "отсутствие на территории Обуховского района специализированных учреждений здравоохранения, предназначенных для временной изоляции потенциально инфицированных".

Ранее депутат "Слуги народа" назвала коронавирус маркетинговым ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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