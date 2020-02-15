Украинцев никак не вывезут из Китая: В Обуховском районе не хотят принимать «потенциально опасных лиц» на карантин по коронавирусу
Депутаты Обуховского района, что в Киевской области, отказались принимать земляков, вернувшихся из Китая. Боятся распространения коронавируса, которым возможно кто-то из них заражен.
Ранее киевские власти сообщали, что самолет за гражданами направят в провинцию Хубэй 11 февраля. Но после дату изменили - премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что необходимо прежде убедиться, что вернувшиеся не представляют опасности для остальной части населения. В итоге определились, что за украинцами в Китай направят самолет 18 февраля, а 19 их на специально оборудованном автобусе доставят в здание, где они проведут 14 дней на карантине. Место изначально не было названо, но депутаты Обуховского районного совета раскрыли в фейсбуке все карты.
Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием на размешать в местном санатории "потенциально опасных лиц".
Главный аргумент - "отсутствие на территории Обуховского района специализированных учреждений здравоохранения, предназначенных для временной изоляции потенциально инфицированных".
Ранее депутат "Слуги народа" назвала коронавирус маркетинговым ходом.
ИСТОЧНИК KP.RU