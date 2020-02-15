2020-02-15T07:03:08+03:00
В мире

Первая страна эвакуирует своих граждан с круизного лайнера в Японии

Пассажиры корабля около недели не могут сойти на берег из-за того, что на борту обнаружены зараженные коронаврусом люди
Юлия САЛЬНИКОВА
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Круизный корабль на карантине до 19 февраляКруизный корабль на карантине до 19 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На борту круизного лайнера Diamond Princess, что стоит с 3 февраля у берегов Японии, 3600 человек из 50 стран. Люди вынуждены несколько недель сидеть в своих каютах из-за риска распространения коронавируса. При проверке в начале месяца заболевание обнаружили у 10 человек. Медики стали проверять других пассажиров, в итоге число заболевших превысило сотню. Отпускать людей на берег не стали - у них может быть инкубационный период. В связи с установлением новых случаев заражения, карантин продлили до 19 февраля.

Первой страной, которая собирается вызволять граждан с карантинного судна может стать США.

- Около 380 американцев и их семей будут эвакуированы двумя рейсами госдепартамента, - газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Генри Уолка.

Американцев могут вернуть на Родину уже в воскресенье, 16 февраля, до того, как закончится официальный карантин на круизном корабле. Всех граждан США проверят дополнительно на коронавирус. Для них будет еще один карантин, но уже в Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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