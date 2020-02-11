Власти Японии эвакуируют пожилых и больных людей с лайнера Diamond Princess

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:59:08+03:00

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С задержанного на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess собираются эвакуировать пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.

Как сообщает агентство Kyodo, решение японских властей связано с тем, что эти категории людей наиболее подвержены заражению коронавирусом 2019-nCoV . Более того, многие из них начали испытывать стресс.

Издание сообщает, что около 80% пассажиров судна старше 60 лет, 215 - более 80 лет, а 11 - более 90 лет. При этом точное число человек, которых могут эвакуировать, не уточняется.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess задержанном на карантин возле японского порта Йокогамы 3 февраля, после того, как врачи обнаружили коронавирус нового типа у 10 пассажиров. По последним данным заболевание «китайской пневмонией» выявлено уже у 135 человек на борту. В связи с этим шансы выйти до 19 февраля с корабля Diamond Princess в Японии у пассажиров снижаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759683" frameborder="0"></iframe> Узники «Бриллиантовой Принцессы» показали жизнь на лайнере.

ИСТОЧНИК KP.RU