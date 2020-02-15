Турецкая делегация прибудет в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:32:21+03:00

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На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкая делегация отправится в Россию в понедельник, 17 февраля, для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе», - приводит агентство Anadolu сообщение главы МИД Турции.

Напомним, Анкара нанесла удары по 115 объектам сирийской армии. Такие действия назвали ответом на обстрел турецких военных в Идлибе, когда погибли пятеро военнослужащих и столько же были ранены. Незадолго до этого в результате обстрелов турецких военных в Сирии погибли восемь человек.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне, 14 февраля, в Российском Центре по примирению враждующих сторон опровергли сообщения Анкары о гибели 63 сирийских военных в Идлибе и назвали эти заявления «безответственными».

ИСТОЧНИК KP.RU