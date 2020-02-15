2020-02-15T22:01:45+03:00
Политика

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о российском «руководстве войной» в Ливии

Богданов отметил, что слова турецкого лидера не соответствует действительности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о российском «руководстве войной» в ЛивииВ МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о российском «руководстве войной» в ЛивииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что российские военные и наёмники ЧВК якобы «на высшем уровне» руководят гражданской войной в Ливии не соответствуют действительности. Такое заявление сделал замглавы министерства иностранных дел России Михаил Богданов.

«Это не соответствует действительности и реальному положению дел», - прокомментировал слова Эрдогана представитель дипломатического ведомства.

Напомним, Берлине 19 января на международном форуме по Ливии было оговорено создание комитета, в которым бы состояли представители противоборствующих сторон. 4 февраля командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в работе совместного военного комитета республики. На следующий день президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили проблемы мирного урегулирования в Ливии и отметили важность соблюдения режима прекращения огня, а также воплощения принятых на Берлинской конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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