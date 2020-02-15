Военные Израиля сообщили о запуске двух ракет из сектора Газа

15 Февр. 2020 2020-02-15T22:12:43+03:00

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В субботу, 15 февраля, из палестинского сектора Газа по израильской территории выпущены две ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Касательно сирен, прозвучавших несколько минут назад, армия выявила запуск двух ракет из сектора в сторону израильской территории», - говорится в соответствующим сообщении.

Ранее сигналы ракетного оповещения прозвучали на юге Израиля, в кибуце Кисуфим.

Напомним, в январе обмены ударами между двумя сторонами участились. В ночь на 31 января, в приграничном с сектором Газа районе прозвучали сирены воздушной тревоги, которые зафиксировали запуск трех ракет со стороны палестинского анклава, две из них перехватила израильская ПВО. 26 января, по территории Израиля была выпущена ракета. Пуск произошел после того, как израильские истребители нанесли несколько удары по объекту ХАМАС в секторе Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU