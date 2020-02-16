Более 50 тысяч рублей: Моисеев опередил других российских звезд по размеру пенсии

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:14:32+03:00

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Пенсия российского певца и хореографа Бориса Моисеева составляет 55 тысяч рублей. Заслуженный артист России получает не только обязательные выплаты от государства, но и надбавку от мэра Москвы Сергея Собянина в размере 30 тысяч рублей. Об этом рассказал директор исполнителя Сергей Горох.

"Борис Михайлович такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека", - сказал продюсер в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

По оценке портала, 65-летний Борис Моисеев опередил других звезд российской эстрады по размеру пенсии. Для сравнения, актер Станислав Садальский получает от государства 50 тысяч рублей, а телеведущая Елена Ханга - 23 тысячи.

Сайт kp.ru писал, что пенсия народного артиста Александра Панкратова-Черного составляет всего 14 тысяч 860 рублей. Он сам признался, что выживать помогает работа и надбавка от Собянина.

ИСТОЧНИК KP.RU