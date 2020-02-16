Власти Непала вывезли из китайского Уханя 175 человек
Власти Непала вывезли 175 граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса. Большинство эвакуированных - это студенты.
Все они поднялись на борт лайнера авиакомпании Nepal Airlines. Об этом сообщило посольство Непала в Пекине.
Изначально Китай должны были покинуть 185 человек, но четверо граждан решили остаться в стране, еще шесть не смогли улететь по медицинским показаниям.
"Необходимые процедуры, включая проверку температуры, были выполнены перед посадкой в самолет. По прибытии в Непал они будут содержаться в карантине не менее 14 дней", - цитирует РИА Новости дипломатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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