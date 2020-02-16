2020-02-16T11:32:27+03:00
В мире

Власти Непала вывезли из китайского Уханя 175 человек

Большинство эвакуированных - студенты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Непала вывезли 175 граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса. Большинство эвакуированных - это студенты.

Все они поднялись на борт лайнера авиакомпании Nepal Airlines. Об этом сообщило посольство Непала в Пекине.

Изначально Китай должны были покинуть 185 человек, но четверо граждан решили остаться в стране, еще шесть не смогли улететь по медицинским показаниям.

"Необходимые процедуры, включая проверку температуры, были выполнены перед посадкой в самолет. По прибытии в Непал они будут содержаться в карантине не менее 14 дней", - цитирует РИА Новости дипломатов.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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