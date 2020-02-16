В России появился новый миллиардер: Николай Сторонский заработал состояние на финтех-стартапе
При этом год назад Forbes оценивал состояние бизнесмена в 500 миллионов долларов
Изменить размер текста:
Деловое издание Forbes сообщило, что состояние россиянина Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 млрд долларов.
Состояние новичок-миллиардер заработал на финтех-стартапе Revolut. Он завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до 6 млрд долларов.
При это СМИ в 2019 году оценивало состояние бизнесмена в 500 миллионов долларов.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU