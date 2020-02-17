2020-02-17T06:57:13+03:00
Происшествия

NBC: Трамп требовал убить сына Усамы бен Ладена

По данным источников телеканала, имя наследника «террориста №1» – единственное, которое знал глава Белого дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп из потенциальных террористов знал только имя Хамзы бен ЛаденаПрезидент США Дональд Трамп из потенциальных террористов знал только имя Хамзы бен ЛаденаФото: REUTERS
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В первые два года своего президентства Дональд Трамп настойчиво требовал, чтобы американские спецслужбы ликвидировали сына «террориста №1» – Хамзу бен Ладена, несмотря на существование гораздо более серьезных террористических угроз, передает телеканал NBC со ссылкой на анонимные источники, знакомые со списком операций ЦРУ.

Как утверждают собеседники телеканала, Трамп был убежден, что потеря наследника покойного главаря «Аль-Каиды»* нанесет ощутимый удар международному терроризму, лишив боевиков одного из лидеров и «символической связи» с его отцом.

Кроме того, по словам источников NBC, имя сына Усамы бен Ладена было единственным, которое знал глава Белого дома. Когда ЦРУ представило Трампу список опасных террористов, которых в первую очередь собирались устранить спецслужбы США, он заявил, что «никогда не слышал об этих людях», и потребовал уничтожить Хамзу.

Как писал сайт kp.ru, год назад американские власти пообещали награду до миллиона долларов за информацию, которая поможет найти сына Усамы бен Ладена.

Напомним, «террориста №1», за которым много лет охотились спецслужбы всего мира, был ликвидирован американским спецназом в Пакистане 2 мая 2011 года, его тело почти сразу сбросили в Аравийское море.

*«Аль-Каида» – террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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