2020-02-17T08:54:47+03:00
Авто

В Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям

Тем, у кого класс выбросов окажется слишком высоким, запретят въезжать в определенные зоны
Елена АКИМОВА
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В Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем авто без исключенияВ Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем авто без исключенияФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям без исключения. Сделать это планируется к 2021 году, а если отметка о классификации не будет стоять в документах, то такое авто будет считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.

Въезд в определенные зоны для таких машин будет закрыт, а нарушителей ждет крупный штраф.

Соответствующее письмо в ГИБДД направил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов. Депутат подчеркнул, что у половины машин сегодня нет отметок об экологическом классе.

С 1 июля в ПДД ввели новые знаки, призванные улучшить экологическую ситуацию в стране. Их действие распространяется на въезд в определенные районы автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2» — они характеризуются высоким уровнем выброса вредных веществ.

Сегодня на дорогах можно встретить знак “Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств”, он распространяет свое действие на автомобили, у которых имеется отметка об экоклассе, подчеркнули «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Если с 2021 года отсутствие отметки автоматически приравняет авто к “опасному” по уровню загрязнений, то многие россияне не смогут использовать свои машины.

-Фактически это будет не по вине человека, а потому что установлен знак, а в документах нет отметки. Подобная норма может вызвать широкий общественный резонанс, - отмечает депутат.

Улучшение экологической обстановки — важное направление для столичных властей, рассказали в ЦОДД (Центре организации дорожного движения правительства Москвы).

Ведомство приводит в пример еще один проект, призванный улучшить экологическую обстановку в городе - «Грузовой каркас». Он разделяет улицы на две зоны: сам «Грузовой каркас» и «Жилая застройка». По улицам «Грузового каркаса» допустимо движение грузовых автомобилей как обычно. В жилых зонах движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 т допускается только для обслуживания предприятий или жителей внутри района.

Данное нововведение реализуется в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах, а в ближайшее время планируют распространить на все округа внутри МКАД.

-Результат есть: на 21% уменьшилось число аварий с грузовиками и почти в два раза сократилась концентрация оксида азота, воздух стал чище, — рассказали в ЦОДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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