2020-02-17T09:34:51+03:00
Общество

NASA показало самые высокие облака в атмосфере планеты

Их высота почти 433 километров [фото]
Елена АКИМОВА
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Так выглядят самые высокие облака над нашей планетойТак выглядят самые высокие облака над нашей планетой
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NASA продемонстрировало снимок самых высоких облаков планеты. Фото было сделано с борта МКС. Красивую картинку специалисты назвали “открыткой с края космоса”.

Цвет у облаков вовсе не синий, как может показаться, а электрик. Увидеть данное явление можно только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их.

nasanasa
Самые высокие облака находятся на высоте 433 километров
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Снимок был сделан на высоте почти 433 км над южной частью Тихого океана. «Ночные светящиеся облака» являются самыми высокими в атмосфере нашей планеты, пишет газета “Известия”.

Недавно в небе было зафиксировано еще одно уникальное явление - квадратное облако. Оно нависло прямым углом над американским городом Тусон в штате Аризона (Tuscon, Arizona). Впервые подобные формы стали отмечать в небе в 2008 году и десятилетие не могли найти объяснение данному явлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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