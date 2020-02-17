Япония определилась со слоганом для летней Олимпиады-2020

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:30:38+03:00

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году определить с официальным слоганом предстоящих соревнований.

Девизом стала фраза "United by emotion" или "Объединенные одним чувством", поскольку совсем скоро весь мир будет радоваться и плакать вместе. Об этом сообщается на странице организаторов в Twitter.

"Скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. И оргкомитет "Токио-2020" решил использовать этот слоган, чтобы стремиться к успешному проведению ОИ", - заявили организаторы.

Сайт kp.ru писал, что летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.

Официальными талисманами соревнований стали маскоты Мирайтова и Сомэйти. Внешне они представляют собой аниме-зверьков, раскрашенных в розовую и синюю клеточку.

В промо-ролике к ОИ в Токио снялась японская теннисистка Наоми Осака .

ИСТОЧНИК KP.RU