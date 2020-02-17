Гордон написала заявление на протоирея Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:28:42+03:00

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Юрист и известная телеведущая Екатерина Гордон написала заявление в прокуратуру Москвы, Следственный комитет и Министерство внутренних дел в отношении протоиерея Дмитрия Смирнова, который назвал гражданских жен проститутками.

- Мне как юристу хотелось бы увидеть, что закон, действительно, един для всех. Мне интересно, как юристу, насколько быстро включится механизм проверки. Поскольку с Аленой Водонаевой он был включен буквально через несколько дней. Как его вызовут для дачи пояснений, придет ли он, как пройдет лингвистическая экспертиза. И что спустя тридцать дней нам расскажут в прокуратуре или в Следственном комитете, - заявила девушка Радио "Комсомольска правда".

Гордон добавила, что в ее юридическую компанию уже обратилось несколько женщин с просьбой помочь подготовить аналогичные заявления.

Напомним, священник сообщил, что не собирается извиняться и завил, что он «привел факт», а «женщинам лучше жить по заповеди». Позже он пожаловался на угрозы в его адрес и отметил, что по этому поводу его уже знает и прокуратура, и милиция.

ИСТОЧНИК KP.RU