«Никаких мер не усиливали»: Россиянин рассказал о ситуации на круизном лайнере "Diamond Princess"
Находящийся на борту лайнера Diamond Princess врач-стоматолог из Омска Сергей Попов прокомментировал сообщение о том, что среди пациентов на судне есть одна россиянка.
По его словам, об этом он узнал об этом от журналистов, а на лайнере «ничего об этом не говорят» и «никаких мер не усиливали».
Сергей рассказал, что в субботу, 15 февраля, у всех пассажиров взяли мазок со щеки на анализ и «сегодня-завтра должны быть результаты».
«После этого должны выпускать с корабля, если результат на заболевание будет отрицательным. Так что мы просто ждём. Но всё может поменяться, ничего определённого пока неизвестно», - передает RT слова российского пассажира.
Напомним, во вторник, 17 февраля, на лайнере в числе заболевших коронавирусом появился первый российский гражданин. В ближайшее время женщину доставят в больницу и начнут лечение. За прошедший день число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess увеличилось еще на 99 человек. Теперь общее число зараженных возросло до 454.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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