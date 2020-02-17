2020-02-17T17:22:18+03:00
В мире

«Никаких мер не усиливали»: Россиянин рассказал о ситуации на круизном лайнере "Diamond Princess"

Мужчина сообщил, что в скором времени должны будут выпускать с корабля [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Никаких мер не усиливали»: Россиянин рассказал о ситуации на круизном лайнере Diamond Princess«Никаких мер не усиливали»: Россиянин рассказал о ситуации на круизном лайнере Diamond PrincessФото: REUTERS
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Находящийся на борту лайнера Diamond Princess врач-стоматолог из Омска Сергей Попов прокомментировал сообщение о том, что среди пациентов на судне есть одна россиянка.

По его словам, об этом он узнал об этом от журналистов, а на лайнере «ничего об этом не говорят» и «никаких мер не усиливали».

Сергей рассказал, что в субботу, 15 февраля, у всех пассажиров взяли мазок со щеки на анализ и «сегодня-завтра должны быть результаты».

«После этого должны выпускать с корабля, если результат на заболевание будет отрицательным. Так что мы просто ждём. Но всё может поменяться, ничего определённого пока неизвестно», - передает RT слова российского пассажира.

Напомним, во вторник, 17 февраля, на лайнере в числе заболевших коронавирусом появился первый российский гражданин. В ближайшее время женщину доставят в больницу и начнут лечение. За прошедший день число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess увеличилось еще на 99 человек. Теперь общее число зараженных возросло до 454.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ИСТОЧНИК KP.RU

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